«Три обезображенных трупа»: ВС России нашли яму с дезертирами и отказниками ВСУ
РИА «Новости»: ВСУ посадили дезертиров в ямы
ВСУ держат в ямах дезертиров и отказников. Российские военные нашли три обезображенных трупа, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.
По его словам, ВС России обнаружили яму, где содержались дезертиры, на занятых позициях.
«Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», — сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования из-за длительного пребывания на позициях без ротации. Военные теряют боевую устойчивость. Такая ситуация сложилась в 158-й и 119-й бригадах украинской армии.