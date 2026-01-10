ВСУ держат в ямах дезертиров и отказников. Российские военные нашли три обезображенных трупа, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

По его словам, ВС России обнаружили яму, где содержались дезертиры, на занятых позициях.

«Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования из-за длительного пребывания на позициях без ротации. Военные теряют боевую устойчивость. Такая ситуация сложилась в 158-й и 119-й бригадах украинской армии.