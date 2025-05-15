Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на село в Брянской области

Украинские боевики атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района в Брянской области, в результате ЧП пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Глава региона призвал местных жителей соблюдать максимальную осторожность и бдительность, так как противник продолжает атаковать приграничье.

В понедельник Богомаз сообщил, что ВСУ подорвали гражданскую машину. Устройство взорвалось на дороге Суземка — Страчово. В итоге два человека получили ранения, их госпитализировали и оказали всю необходимую помощь.

На прошлой неделе украинские боевики бросили снаряд с дрона на школу в селе Сопычи под Брянском. В результате происшествия здание получило повреждения. О пострадавших информации не поступало.