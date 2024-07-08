Три мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали два села в Шебекинском городском округе. Три человека получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В селе Ржевка автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет.

«Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги», — заявил Гладков.

Пострадавших госпитализировали. Территорию, где произошло ЧП, оцепили. Также беспилотник ВСУ атаковал частный жилой дом. Еще один БПЛА упал у магазина, рядом загорелась сухая трава.

В селе Вознесеновка украинский дрон атаковал пассажирский автобус. Водитель получил ранения лица, рук, ног и брюшной полости.

Средства ПВО ночью 8 июля уничтожили в небе над Воронежской областью беспилотник ВСУ самолетного типа. Предварительно, никто не пострадал.