Три мирных жителя получили осколочные ранения из-за атаки ВСУ по Грайворону

Губернатор Гладков: в Грайвороне от обстрелов пострадали три человека

Украинские боевики обстреляли Грайворон. В результате атаки ранения получили две женщины и 19-летний молодой человек. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, две жительницы находятся в состоянии средней степени тяжести, у них осколочные ранения ног и рук. Их доставят в городскую больницу Белгорода.

Третий пострадавший получил осколочные ранения ног.

«В настоящее время его осматривают врачи Грайворонской ЦРБ. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — указал Гладков.

Губернатор добавил, что из-за удара ВСУ получили повреждения шесть частных домовладений и два гаража. На место ЧП прибыли оперативные службы.

За день до этого ВСУ выпустили по Белгородской области более 110 снарядов. Из-за ударов погиб житель села Салтыково. По словам Гладкова, украинский снаряд сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Находящийся рядом мирный житель умер до приезда медицинской бригады.

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