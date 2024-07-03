Два человека погибли в Херсонской области после атаки ВСУ

Два работника пекарни погибли в Херсонской области при повторной атаке дронов

В результате атаки FPV-дронов украинских боевиков в городе Алешки Херсонской области погибли два человека, еще один получил ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, все произошло при повторной атаке на предприятие, которое производит хлебобулочные изделия.

«Украинские нелюди-операторы БПЛА при повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия охотились за отдельными людьми. Погибли двое рабочих, еще одна сотрудница получила ранения и находится больнице. Сильно пострадало предприятие. Оно единственное, где производят хлебобулочные изделия для жителей города», — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что противник такими атаками стремится показать, что у него отсутствует понятие «гражданские лица».

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ начали отправлять на левый берег Днепра мелкие группы диверсантов.