Два человека погибли в Херсонской области после атаки ВСУ
Два работника пекарни погибли в Херсонской области при повторной атаке дронов
В результате атаки FPV-дронов украинских боевиков в городе Алешки Херсонской области погибли два человека, еще один получил ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, все произошло при повторной атаке на предприятие, которое производит хлебобулочные изделия.
«Украинские нелюди-операторы БПЛА при повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия охотились за отдельными людьми. Погибли двое рабочих, еще одна сотрудница получила ранения и находится больнице. Сильно пострадало предприятие. Оно единственное, где производят хлебобулочные изделия для жителей города», — написал Сальдо.
Губернатор отметил, что противник такими атаками стремится показать, что у него отсутствует понятие «гражданские лица».
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ начали отправлять на левый берег Днепра мелкие группы диверсантов.