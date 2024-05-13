Три лесных пожара вспыхнули в Херсонской области из-за атак ВСУ | 360°

13 мая 2024, 19:16
Три лесных пожара вспыхнули в Херсонской области из-за атак ВСУ
Сальдо: в Херсонской области вспыхнуло три лесных пожара из-за обстрела ВСУ
Из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области произошло три лесных пожара. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Огонь охватил насаждения в Голопристанском лесоохотничьем хозяйстве. К настоящему моменту пожары ликвидировали. Пламя повредило около трех гектаров леса.
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«С начала года из-за обстрелов противника произошло больше 50 пожаров», — отметил Сальдо.
Благодаря бдительности и профессионализму работников лесной охраны, органов власти и пожарных удалось избежать серьезных последствий.
В Херсонской области 13 мая объявили авиационную опасность. Сальдо призвал население соблюдать спокойствие и быть внимательными.
Пожары
Лесные пожары
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Владимир Сальдо
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