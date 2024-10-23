«Три копейки». На Украине оценили обещанный Остином новый пакет военной помощи

В Киеве назвали причину внезапного визита главы Пентагона Ллойда Остина, задавшись при этом вопросом, пообещал ли он выделить Украине деньги на дроны, которые «семьи за свой счет должны собирать на кухнях». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский

«Тысячекратно извиняюсь, а этот самый Остин пообещал деньги на те самые дроны, которые украинская семья должна за свой счет собрать на кухне?» — спросил парламентарий.

Дубинский добавил, что пакеты военной помощи давно используются американской «челночной дипломатией», но сейчас, видимо, сложилась настолько серьезная ситуация, что Остин лично посетил Киев, чтобы пообещать украинским властям очередные «три копейки».

Дубинский объяснил визит главы Пентагона тем, что США пытаются не допустить катастрофы на передовой до президентских выборов в ноябре. Опасения у Вашингтона вызвал обвал фронта и сложное положение Киева. Депутат добавил, что при этом американцам без разницы, что будет дальше после 5 ноября.

Ранее Остин обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским использование дальнобойных вооружений против военных объектов России.