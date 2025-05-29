«Три этажа задело». Что происходит на проспекте Вернадского в Москве после атаки БПЛА

Москвичка рассказала о падении обломков БПЛА на проспекте Вернадского

Территория возле высотки, пострадавшей при атаке беспилотника, пока остается оцепленной. На месте происшествия на проспекте Вернадского продолжают работать правоохранители и сотрудники МЧС.

По словам одной из очевидиц, атака дрона произошла примерно в 02:00.

«Был хлопок очень сильный, как будто взрыв, и ударилось что-то о второй корпус дома. Обшивка вся повредилась, это где-то 23-25 этажи, три этажа задело», — отметила она.

Женщина добавила, что из-за взрывной волны в некоторых квартирах выбило стекла.

«Грохот был сильный, все повскакивали», — добавила собеседница 360.ru.

Всего за ночь Московской регион атаковали три беспилотника. По словам мэра столицы Сергея Собянина, обошлось без пострадавших.