Три дрона ВСУ сбили на подлете к Москве днем 24 ноября

Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Отражена атака еще одного беспилотного средства, летевшего на Москву», — написал он.

По словам главы города, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Попытку ВСУ атаковать столицу пресекли примерно с 12:50 до 14:39.

Днем 24 ноября в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.