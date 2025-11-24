В московских аэропортах ввели кратковременные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в нескольких аэропортах Москвы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Меры безопасности приняли в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В Домодедове ограничения ввели в 12:48, в Шереметьеве — в 13:05, в Жуковском — в 12:56. Позже принятые меры сняли.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — объяснил Кореняко.

Меры также вводили в аэропорту Нижнего Новгорода. В ночь на 24 ноября над областью прогремело несколько взрывов. В СМИ сообщали о работе средства ПВО по вражеским беспилотникам.