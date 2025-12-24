Три дрона сбили под Москвой рано утром 24 декабря. Два аэропорта ввели ограничения

Собянин: на подлете к Москве сбили три дрона ВСУ утром 24 декабря

За три часа утром 24 декабря на подлете к Москве сбили три дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Об уничтожении первого беспилотника силами противовоздушной обороны стало известно в 04:17. О ликвидации второго дрона Собянин написал в 05:20, третьего — в 07:44.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр.

Два столичных аэропорта — Внуково и Домодедово — ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причем последний принял меры сразу после полуночи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — заявил он.

Внуково ввел ограничения около восьми утра.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

В Минобороны сообщили, что всего прошедшей ночью средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Московским регионом.