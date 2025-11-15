Три дня учились. Раскрыт «секрет» провала «элиты» ВСУ в Красноармейске

Боец элитного подразделения ГУР Минобороны Украины, который предпринял попытку десантироваться у Красноармейска 1 ноября, раскрыл подробности операции с «Черными ястребами». Видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

Спецназовец «элитного» подразделения рассказал, что командование бросило на операцию в Красноармейске 29 плохо подготовленных военнослужащих. Их обучали десантированию в течение трех дней, потом посадили в вертолет и назвали «элитой». По словам военнопленного, среди боевиков были люди с проблемами по здоровью.

«Высадили без подготовки, без каких-либо средств, нужно было просто занимать любые здания, 11 человек получили ранение сразу», — рассказал пленный.

Операция по десантированию группы спецназа ГУР проходила в ночь на 1 ноября. Два вертолета Black Hawk подлетели к Красноармейску и высадили десант. Однако их засекли еще на подлете, по десантникам ударили дронами, они не успели отойти от места высадки и на 500 метров. На этом операция по десантированию «элитных» бойцов завершилась.