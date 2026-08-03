Три человека стали жертвами атаки ВСУ на Крым

В результате ночной атаки на Крым погибли три человека. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в «Максе».

«Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан», — написал он.

По словам Аксенова, еще два человека пострадали. Глава региона пожелал раненым скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям жертв. Власти окажут им всю необходимую помощь.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 131 украинский беспилотник над регионами России. Помимо Крыма, БПЛА уничтожили в Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областях, над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.