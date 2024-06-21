Три человека пострадали при ударе ВСУ по Первомайску

Три человека пострадали после удара по многоэтажному дому со стороны ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом в Telegram-канале заявил глава городского округа Сергей Колягин.

«Медицинские работники оказали первую помощь трем пострадавшим. У всех троих диагностировали акубаротравму», — написал он.

По словам Колягина, в результате полученных повреждений конструкция многоэтажки начала рушиться. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медики.

Также глава призвал местных жителей не находиться рядом с местом ЧП, так как существует угроза обрушения конструкций здания.

Обстрелы со стороны Украины по Первомайску произошли в пятницу, 21 июня. В результате повреждение получил многоэтажный жилой дом на квартале 60 лет СССР.