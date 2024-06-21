Обстрел ВСУ повредил многоэтажку в Первомайске

Глава Первомайска Колягин: в городе обстрел ВСУ повредил многоэтажный дом

В Луганской Народной Республике из-за обстрела со стороны Украины повреждение получил многоэтажный жилой дом в Первомайске. Об этом в Telegram-канале заявил глава городского округа Сергей Колягин.

«Первомайск вновь подвергся атаке со стороны украинских боевиков. В результате обстрела повреждения получил один из многоэтажных жилых домов», — написал он.

На место происшествия, добавил Колягин, уже прибыли сотрудники МЧС и аварийных служб. Информация о пострадавших пока что не поступала. Подробностей о том, насколько серьезно поврежден жилой дом, нет.

В Запорожской области в результате обстрела ВСУ ранения получили два энергетика. Сотрудники предприятия «Таврия-Энерго» занимались ремонтом подстанции, когда их посекло осколками от разорвавшегося снаряда.

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