Три человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Украинские боевики атаковали БПЛА два муниципалитета в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом в телеграм-канале сообщил региональный оперштаб.

Два беспилотника взорвались на территории предприятия в поселке Прохоровка. Пострадали двое мужчин. Бригада скорой помощи доставила их в больницу Белгорода со множественными осколочными ранениями.

«В районе села Погореловка Корочанского округа беспилотник атаковал грузовую машину. Мужчине с осколочным ранением стопы медики скорой оказали помощь на месте», — уточнили в оперштабе.

Третий пострадавший отказался от госпитализации.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 39 вражеских БПЛА в небе над Россией, в том числе над Белгородской областью.