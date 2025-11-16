Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Волгоградскую область

Волгоградская область под атакой ВСУ, под ударом оказались жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. О ситуации в регионе сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров.

Атаке подверглись дома по улицам имени 51-й Гвардейской дивизии, Восточно-Казахстанская, Кропоткина и Николая Отрады.

«Есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению очага возгорания в доме по адресу Кропоткина, 1», — сообщил глава региона.

В Волгограде подготовят пункты временного размещения в школе и лицее для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов».

Местные жители услышали около 10 взрывов, наиболее громкие — над Красноармейским районом города, сообщил Telegram-канал Mash. Обломки БПЛА угодили в квартиру на 11-м этаже, что привело к сильному задымлению подъезда. Ударной волной в соседних домах выбило окна.