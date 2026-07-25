Трех человек ранило при налете БПЛА ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев рассказал о пострадавших при налете на Севастополь

В ночь на 25 июля ВСУ предприняли атаку беспилотниками на Севастополь. В этом налете пострадали три человека, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

С осколочными ранениями госпитализировали двоих мужчин. Позднее к врачам обратилась местная жительница, 85-летняя пенсионерка. Женщине травмировало руку.

Одного из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Остальные остаются в больнице. Ранения все трое получили на улицах.

На фоне случившегося глава Севастополя обратился к горожанам с настоятельной просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Как объяснил Михаил Развожаев, на улице защититься самому от падения обломков беспилотников очень сложно.

Поэтому, добавил губернатор, при звуках сирен жителям Севастополя следует пройти в укрытие.

В ночь на субботу, 25 июля, украинские войска пытались атаковать беспилотниками несколько регионов России. Всего за этот период силы ПВО уничтожили 328 БПЛА ВСУ.