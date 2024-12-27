Три человека получили ранения при обстреле ВСУ Белгородской области

Гладков: три человека получили ранения при атаке БПЛА на Белгородскую область

Три человека получили ранения при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В селе Борисовка Волоконовского района дрон атаковал автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Оба они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, их отправили в районную больницу в Валуйки.

Еще один мужчина получил ранения в селе Муром в Шебекинском городском округе. Ему осколками посекло голову, предплечье и ногу, он сам добрался до больницы и обратился за помощью.

В нескольких районах осколками посекло автомобили, частные домовладения, а в той же Борисовке — административное здание.

Накануне Гладков рассказал о героическом поступке пожилой женщины во время обстрела Белгорода 30 декабря прошлого года. Она закрыла телом внука и тем самым спасла ему жизнь, но сама погибла.