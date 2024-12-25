Белгородская пенсионерка пожертвовала собой ради спасения внука

Пожилая жительница Белгородской области в момент атаки украинских боевиков закрыла внука своим телом. Женщина спасла ребенка, но сама не выжила, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, это произошло 30 декабря прошлого года.

«Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в той страшной трагедии», — рассказал Гладков.

Отец спасенного ребенка работает тренером и обучает игре в футбол детей и взрослых. После смерти матери он пошел служить в добровольческий отряд «Барс — Белгород». Губернатор назвал мужчину примером мужественности и ответственности за семью и страну.

Ранее украинские боевики ударили по 12 населенным пунктам в Белгородской области. ВСУ атаковали села Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные с помощью шести БПЛА, а также выпустили по целям четыре боеприпаса. Под артиллерийский обстрел попал хутор Нижние Мельницы Валуйского муниципального округа, добавил Гладков.