Три человека погибли в Новой Таволжанке при повторной атаке ВСУ

Гладков: три жителя погибли при повторной атаке ВСУ в Шебекинском округе

Украинские боевики второй раз за день атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. В результате погибли и получили ранения мирные жители, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи. Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибших…» — написал он.

Глава региона уточнил, что при обстреле ВСУ мужчина получил осколочные раны живота, грудной клетки и головы, женщина — множественные раны ног, предплечья и спины.

Медики увезли пострадавших в белгородскую больницу, где им окажут всю необходимую помощь.

Гладков добавил, что под обстрел попали три многоквартирных дома, в них выбило окна, повредило фасады и газовую трубу. Также осколками посекло четыре легковых машины.

До этого в результате атаки ВСУ пострадали мужчина и женщина. Их с различными ранениями привезли в медучреждение в Белгород.