Три человека погибли при обстреле Горловки в ДНР

Пушилин: три человека погибли и три пострадали при обстрелах ВСУ в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Три мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ранения получили три человека, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки в результате обстрела из ствольной артиллерии в легковом автомобиле погибла семейная пара», — написал он.

На остановке общественного транспорта «Автодром» тяжелые ранения получила 38-летняя женщина. Еще одной жертвой обстрела атаки ВСУ стала жительница поселка Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа.

Также при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ранения получил 57-летний мужчина. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, добавил глава ДНР.

Ранее четыре спасателя МЧС пострадали при атаке Горловки. Двух пожарных госпитализировали. В момент обстрела спасатели тушили пожар в частном секторе, который возник из-за прошлой украинской атаки.

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