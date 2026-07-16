В Брянской области ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Суземка. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук .

«Самые тяжелые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших», — поделился глава региона.

Ранения получила местная жительница, ее госпитализировали. Ковальчук пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления. Кроме того, по предварительным данным, удары полностью уничтожили один дом, еще четыре повредили, а также хозяйственные постройки, легковой автомобиль и трактор.

В Ярославле после массовой атаки беспилотников погиб один мужчина. Еще четыре человека пострадали, сообщил глава региона Михаил Евраев.

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских военных пострадали три сотрудника скорой помощи.