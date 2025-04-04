Три частных дома пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Липецкой области

Прошедшей ночью Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Оперативные службы обезвреживают обломки сбитых дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Оперативные службы продолжают проверять сообщения об обнаружении обломков сбитых беспилотников. Сигналы поступают как из Липецка, так и из Липецкого района. Специалисты на местах — реагируют максимально быстро», — написал он.

Над регионом сбили 18 беспилотников. По данным губернатора, жертв и пострадавших нет. В трех частных домах в одном из СНТ выбиты стекла и повреждена кровля.

Артамонов поблагодарил военных и сотрудников оперативных служб за работу. Он добавил, что социальные службы будут незамедлительно оказывать необходимую помощь.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 107 украинских беспилотников. Над территорией Курской области перехватили 34 БПЛА, под Орлом — 30, под Липецком — 18.

Семь дронов сбили в Калужской области, по четыре — в Ростовской области и над Азовским морем. Еще по три аппарата ликвидировали в Тамбовской области и Московском регионе.