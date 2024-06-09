Три бойца белгородской самообороны пострадали после атаки дронов ВСУ

Гладков: в Белгороде пострадали трое бойцов самообороны при атаке БПЛА ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В Белгороде 9 июня в результате атаки украинского беспилотника пострадали трое бойцов самообороны. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня в Борисовском районе наши ребята попали под атаку вражеского беспилотника, у троих ранения. Бригада скорой помощи отвезла их в городскую больницу № 2, где им окажут необходимую помощь», — написал он.

Гладков отметил, что медики оценивают состояние бойцов как стабильное. Один находится в состоянии средней тяжести, а у двоих легкие ранения.

«Желаю нашим бойцам как можно скорее выздороветь и вернуться к семьям. Нашей самообороной мы гордимся. От всех жителей области спасибо за непоколебимую силу духа, отвагу и мужество», — добавил губернатор.

Ранее в воскресенье над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два беспилотника ВСУ.

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