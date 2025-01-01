В течение суток военнослужащие Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера», — отметили в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли огневое поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Симиновки, Малых Проходов и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, 152-миллиметровое орудие Д-20 и автомобиль.

Бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 330 военнослужащих, три пикапа, танк, 122-миллиметровую установку «Гвоздика» и САУ Caesar производства Франции, а также британские орудия L119 и американские М119.

Ранее стало известно, что потери украинских войск в 2024 году приблизились к 600 тысячам.