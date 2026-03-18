Три беспилотника уничтожили в небе над Ленобластью за минувшую ночь

В Ленинградской области силы ПВО вели боевую работу по уничтожению беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале .

Ночью, в 2:23, губернатор объявил воздушную опасность, предупредив о возможном снижении скорости мобильного интернета. Позже глава региона доложил о ликвидации двух воздушных целей.

К 4:45 Дрозденко объявил об отбое воздушной опасности в Ленинградской области и сообщил, что над регионом уничтожили три беспилотника. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждений также удалось избежать.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские беспилотники атаковали Краснодар. В результате налета погиб один человек.