Тревожные сутки. Белгородский губернатор рассказал об обстановке в регионе

Губернатор Гладков: за сутки в Белгородской области зафиксировали 46 атак БПЛА

Украинские боевики за последние сутки 39 раз обстреляли Белгородскую область и 46 раз атаковали регион беспилотниками. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видеообращение, в котором подробно рассказал об обстановке в области.

«Тревожные сутки всей Белгородской области: 39 обстрелов, 46 атак беспилотников. Тревожная ночь для жителей Краснояружского района», — отметил Гладков.

Губернатор сообщил, что ночью многие жители Красной Яруги и близлежащих сел приняли решение об эвакуации и на время покинули свои дома.

«Необходимости эвакуации не было, но решение, которые принимали люди, я думаю, что оно обоснованное, правильное. Надеюсь, что сейчас все уже вернулись домой», — подчеркнул он.

Гладков добавил, что власти своевременно проведут все меры по эвакуации, если поступит информация об угрозе для жителей.

Статья дополняется...

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

«Праздник деградации». Олимпиаду в Париже превратили в дорогой балаган

Двойная аутентификация и сложные пароли. Топ-5 советов, как не стать жертвой деанона

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте