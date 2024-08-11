Тревожные сутки. Белгородский губернатор рассказал об обстановке в регионе
Губернатор Гладков: за сутки в Белгородской области зафиксировали 46 атак БПЛА
Украинские боевики за последние сутки 39 раз обстреляли Белгородскую область и 46 раз атаковали регион беспилотниками. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он опубликовал видеообращение, в котором подробно рассказал об обстановке в области.
«Тревожные сутки всей Белгородской области: 39 обстрелов, 46 атак беспилотников. Тревожная ночь для жителей Краснояружского района», — отметил Гладков.
Губернатор сообщил, что ночью многие жители Красной Яруги и близлежащих сел приняли решение об эвакуации и на время покинули свои дома.
«Необходимости эвакуации не было, но решение, которые принимали люди, я думаю, что оно обоснованное, правильное. Надеюсь, что сейчас все уже вернулись домой», — подчеркнул он.
Гладков добавил, что власти своевременно проведут все меры по эвакуации, если поступит информация об угрозе для жителей.