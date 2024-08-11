Тревожные сутки. Белгородский губернатор рассказал об обстановке в регионе

Украинские боевики за последние сутки 39 раз обстреляли Белгородскую область и 46 раз атаковали регион беспилотниками. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он опубликовал видеообращение, в котором подробно рассказал об обстановке в области.

«Тревожные сутки всей Белгородской области: 39 обстрелов, 46 атак беспилотников. Тревожная ночь для жителей Краснояружского района», — отметил Гладков.

Губернатор сообщил, что ночью многие жители Красной Яруги и близлежащих сел приняли решение об эвакуации и на время покинули свои дома.

«Необходимости эвакуации не было, но решение, которые принимали люди, я думаю, что оно обоснованное, правильное. Надеюсь, что сейчас все уже вернулись домой», — подчеркнул он.

Гладков добавил, что власти своевременно проведут все меры по эвакуации, если поступит информация об угрозе для жителей.