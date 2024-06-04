Тревогу забили на Украине из-за угрозы ключевым городам

Стариков: сдача Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для ВСУ

Утрата контроля над Часовым Яром и Волчанском в преддверии «саммита мира» в Швейцарии принесет Украине большие проблемы. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka сказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«В настоящее время у Украины есть два участника, которые сдавать нельзя ни коем случае — Волчанск и Часов Яр. Иначе все это обернется уже большими проблемами», — отметил он.

Стариков уточнил, что потеря Волчанск позволит российской армии пробиться в тыл группировки ВСУ в Купянске и отрезать силы боевиков на востоке Харьковской области.

«В случае потери Часова Яра группировка Украины в Донбассе разделится на две части и позволит Росси развивать наступление как на юг, так и на север», — добавил полковник СБУ в отставке.

Также он напомнил про политические риски потери городов в преддверии международных встреч, в том числе на конференции в Швейцарии.

Ранее стали известны потери потери ВСУ в зоне действия «Севера» в Харьковской области.