Бортник: ситуация в Курской области ослабит Украину перед выборами в США

Вытеснение ВСУ с территории Курской области грозит Украине существенным ослаблением позиций перед выборами президента в США. Об этом в эфире YouTube-каналу Politeka заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«Это означает, что мы лишились серьезных резервов, наиболее качественных и боеспособных. Мы не достигли своих целей. В итоге перед выборами будет ситуация, что Россия наступает, а мы будем ослабленными», — сказал он.

Политолог добавил, что официальный Киев пошел на весьма рискованный шаг и ударом по Курской области фактически «поставил все на кон».

Украинские националисты утром 6 августа захватили участок в Суджанском районе Курской области. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов докладывал президенту России Владимиру Путину, что военные остановили продвижение противника.

Ранее в Сети распространилась информация, что в Курск вошли украинские танки, но она оказалась фейковой.