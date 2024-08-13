Фейк: танки ВСУ зашли в Курск

В Сети начали распространять видео, на котором танки Вооруженных сил Украины якобы заходят в Курск. Ничего общего с действительностью подобные публикации не имеют.

Фейк

В интернете разлетелись кадры с якобы передвижением танков по городским улицам. Авторы публикаций утверждали, что все происходит в Курске.

Правда

Указанное видео сняли три года назад в Киеве во время подготовки к параду. Анализ видеоряда позволил определить локацию — съемки проходили у жилого комплекса Chrystal Housе. Кроме того, в кадр попало здание Конституционного суда Украины. Также на видео можно заметить баннеры с надписями на украинском языке.

Таким образом, информация о том, что ВСУ зашли в Курск, является ложной. На кадрах представленного видео показана военная техника на территории Киева. На данный момент ВС России продолжают отражать попытки ВСУ вторгнуться на приграничную территорию России. Никакого продвижения противника вглубь, тем более в крупные города России, не происходит.

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