Тревога в Киеве. Украина замерла под угрозой баллистики

Угрозу баллистики объявили в Киеве и многих областях Украины

В Киеве и восьми регионах Украины объявили режим воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официальных украинских систем оповещения.

Угрозу баллистики объявили в украинской столице, а также в Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетах, которые приближаются с северо-востока. Киевские власти призвали жителей отправиться в укрытия немедленно.

Предположительно, тактическая авиация могла осуществить пуски управляемых авиабомб в Сумской области. Здесь же зафиксировали «быстро движущиеся воздушные цели».

Украинские СМИ утверждали, что под удар попали объекты военной инфраструктуры в Шостке. О пуске ракеты сообщали и власти Черниговской области.

Кроме того, глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия ударила по штабу ВСУ в Херсоне. Внутри собрались офицеры Украины и полицейские. Чиновник предположил, что украинская сторона понесла серьезные потери.

Российское оборонное ведомство пока такие данные не комментировало. В ночь на 23 июля сообщалось также о взрывах в Одессе.