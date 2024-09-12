Третья мировая все ближе? Какими будут последствия дальнобойных ударов ВСУ по России

Разрешение об ударах американским дальнобойным оружием по целям в глубине России, которое может получить Украина, будет означать пересечение всех возможных красных линий, заявил в беседе с 360.ru политолог Данила Гуреев. По его мнению, это можно расценивать и как предпосылку к развязыванию третьей мировой войны.

В нынешних обстоятельствах, а также с учетом положения дел ВСУ позиция Киева относительно получения этого разрешения проста, чего нельзя сказать о США и Великобритании, отметил Гуреев.

По его мнению, официальное одобрение таких ударов для Вашингтона и Лондона означает переход Рубикона, после которого они не смогут пытаться делать вид, что не являются участниками конфликта, который и так давно не является сугубо украинским.

«Естественно, ни британское, ни американское руководство не торопится делать это. Поэтому, как мне кажется, эти разговоры о ударах будут идти и дальше», — предположил эксперт.

Вместе с тем, продолжил Гуреев, нужно честно признать, что подобные удары, о которых грезит Киев, уже имеют место быть. Только используют для этого не ракеты, а беспилотники. И такие действия ВСУ со стороны Запада разрешены и не получают никакой негативной реакции.

«Если вернуться к вопросу о дальнобойном вооружении, то, конечно, выдача такого разрешения будет означать предпосылку к развязыванию третьей мировой», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Каким же могут быть ответные действия России? По мнению специалиста, речь может идти о расширении используемого в ходе СВО арсенала оружия. Такое, как считает Гуреев, вполне возможно.