Сегодня 17:33 «Скорее всего, решения уже приняты». Как Россия будет отвечать на дальнобойные удары ВСУ? Рогов дал оценку возможному сценарию при разрешении ВСУ на дальнобойные удары 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

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Пока еще президента США Джо Байдена призвали снять ограничения на использование поставленных для ВСУ американских систем вооружения большой дальности. Письмо об этом лидеру страны направили несколько ведущих республиканцев палаты представителей. Уж очень им хочется разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России.

Кто из республиканцев попросил снять ограничения

О послании группы республиканцев Байдену узнали журналисты CNN. Письмо, датированное 9 сентября, по информации телеканала, отправили перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в украинскую столицу.

Фото: РИА «Новости»

Подписи под ним поставили шесть ведущих республиканцев. Среди них — председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол, глава комитета по вопросам разведки Майк Тернер, а также возглавляющий комитет по вооруженным силам Майк Роджерс.

Интересно Источники издания Axios отмечали, что Блинкен вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми едет в Киев именно для того, чтобы дать разрешение использовать ATACMS для ударов вглубь территории России. Источники издания Axios отмечали, что Блинкен вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми едет в Киев именно для того, чтобы дать разрешение использовать ATACMS для ударов вглубь территории России.

Что ответили в Кремле? Данные CNN на традиционном брифинге уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, решение о том, чтобы разрешить Украине бить по российской территории дальнобойным оружием, уже приняли. Просто теперь это пытаются «формализовать через СМИ».

Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения. Дмитрий Песков

В ответ на вопрос, какой может быть реакция России, если Штаты позволят Киеву бить по территории страны дальнобойными ракетами, представитель Кремля напомнил журналистам о продолжающейся специальной военной операции.

«Он (ответ — прим. ред.) будет соответствующим. Понимаете, не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — объяснил он.

Фото: РИА «Новости»

При этом Песков выразил уверенность, что сейчас США и страны Европы пытаются дистанцироваться от украинского конфликта. Другой вопрос, что из этого ничего не выходит и их вовлеченность в происходящее продолжает носить самый что ни на есть непосредственный характер.

И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать-то уже некуда, все налицо. Дмитрий Песков

Разводят полемику не просто так О том, какое вооружение Запад поставил режиму Владимира Зеленского, как правило, становится известно, когда ВСУ его реально получают, отметил в беседе с 360.ru член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Фото: РИА «Новости»

Речь идет о том, что вооружение сначала передается, потом спонсорами дается какое-то «разрешение», пояснил он, и только потом якобы через полемику и бурное обсуждение в общественном и политическом поле данные об этом подтверждаются. Вместе с тем надо понимать, что со всеми вражескими ракетами российские военные сегодня справляются, подчеркнул Рогов. Будь то те или иные ракетные комплексы, управляемые авиабомбы JDAM, ракеты ATACMS или Storm Shadow.

Интересно По данным CNN, Соединенные Штаты поставили ВСУ сотни ракет ATACMS, но большую их часть украинская армия уже израсходовала. По данным CNN, Соединенные Штаты поставили ВСУ сотни ракет ATACMS, но большую их часть украинская армия уже израсходовала.

«Все это сбивается, а перечень того вооружения, которое они используют, достаточно известный», — подчеркнул собеседник 360.ru.

При условии получения разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России в зоне риска окажутся не только приграничные регионы страны, но и, конечно, вся европейская ее часть, предупредил Рогов. Также он не исключил, что атаки таким вооружением ВСУ могут проводить с привязкой к тем или иным значимым для страны датам, крупным праздникам.

Фото: Peter Druk / Global Look Press

«Все эти действия Запада и режима Зеленского — неважно, кто будет на его месте находиться, — подтверждают одно: нам необходимо уничтожать это злокачественное новообразование УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — убежден эксперт. Об упреждающих ударах По мнению экс-начальника зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ полковника запаса Сергея Хатылева, в контексте просьб о снятии запретов и дачи разрешения по использованию Киевом дальнобойных ракет США нужно понимать, что эта тема лежит не просто в политической плоскости.

Дело в том, что при таком сценарии партнерам Украины нужно будет выполнить целый комплекс мероприятий, не ограничившись одним только одобрением.

Фото: Википедия

«То есть эту крылатую ракету нужно взять на управление, поставить спутниковую группировку, отладить систему управления, все настроить так, чтобы ракеты можно было применять на определенных типах самолетов с конкретных рубежей. За один час это все не делается», — пояснил собеседник 360.ru. Также он выразил уверенность в необходимости нанесения упреждающих ударов со стороны российских военных. «Что мы должны делать при условии, что ВСУ получат разрешение от западных спонсоров использовать дальнобойное оружие для атак вглубь России? А мы должны делать простую вещь — наша разведка должна выполнять свои задачи, и мы должны четко знать, где находятся эти ракеты, сроки готовности, подлетное время, маршруты и так далее. И на основе этой разведки наносить упреждающие удары», — резюмировал Хатылев.