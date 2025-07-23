Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле стартует в 19:00

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями начнется в среду, 23 июля, в 19:00 по московскому времени во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Россию на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. В ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее Москва и Киев провели две встречи в мае и июне. По итогам переговоров стороны договорились об обмене пленными, передаче тел погибших и обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

В центре внимания сегодняшней встречи окажутся возможные меморандумы и вопросы обменов. Ожидается, что после переговоров обе стороны проведут пресс-конференции.