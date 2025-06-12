Третий этап межрегиональных соревнований по плаванию прошел в Истре

В Истре состоялся третий этап межрегиональных соревнований по плаванию «Кубок СВОих», который объединил порядка 80 участников из 13 регионов России. Московскую область представили пять спортсменов, среди которых Дмитрий Гурьев из Дедовска.

Пловец рассказал, что никогда не занимался этим видом спорта профессионально, а бассейн посещает для поддержания здоровья.

Организаторами соревнований выступили фонд «Защитники Отечества» и заслуженный мастер спорта России Андрей Арбузов. Его академия в Подмосковье открыла бесплатные секции для ветеранов специальной военной операции.

Турнир проходил в двух категориях: абсолют и среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В каждой определили восемь сильнейших пловцов. Среди победителей — Николай Тимофеев.

«В 2022 году получил первое свое тяжелое ранение, в 2023 — второе, которое уже привело к инвалидности. Восстанавливался я все время через спорт. И спорт помогал мне, спорт мотивировал», — поделился участник состязаний.

Победители получили медали, грамоты и денежные призы, а участникам вручили памятные подарки. Следующий этап «Кубка СВОих» пройдет в Самаре в октябре на президентском форуме «Россия — спортивная держава».