Третий аэропорт временно приостановил работу после атаки БПЛА на Казань

Саратовский аэропорт Гагарин снова открылся на вылет и прилет после ограничений, которые вводила Росавиация. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Об ограничениях объявили в 10:47, а уже в 11:16 — об их снятии. Один из самолетов улетел на запасной аэродром в Волгоград, но, получив сигнал об открытии воздушной гавани Саратова, развернулся и направился в аэропорт назначения.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Такие же ограничения после утренней атаки на столицу Татарстана ввели в аэропортах Казани и Ижевска.

Рустам Минниханов заявил, что если раньше враг атаковал промышленные предприятия, то теперь решил напасть на мирных жителей. Глава Татарстана также обратился к землякам на татарском языке, призвав не паниковать.