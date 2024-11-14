Треть покинувших Мариуполь жителей вернулись обратно

Треть жителей Мариуполя, которые ранее уехали на Украину, вернулись обратно в город. Причина — трудности с поиском жилья и обустройством на территории, подконтрольной Киеву. Об этом рассказал советник украинского мэра Петр Андрющенко, сообщило издание «Страна.ua».

«Причина — отсутствие достаточной поддержки и решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям банально негде жить. Если они работают — не хватает денег, чтобы обеспечивать аренду», — подчеркнул он.

В конце октября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец тоже сообщил, что все больше людей, которые уехали, возвращаются домой на территории, которые потеряли ВСУ.

Российские строители продолжают восстанавливать дома в Мариуполе. Ранее местные жители получили ключи от отстроенных квартир на проспекте Ленина. Специалисты восстановили несущие конструкции, внутренние перегородки и провели капитальный ремонт дома.