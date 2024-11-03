Мариупольцы получили ключи от восстановленных строителями из Петербурга квартир

Жители Мариуполя получили ключи от отстроенных квартир на проспекте Ленина. Об этом сообщил врип главы города Олег Моргун в своем Telegram-канале . На церемонии также присутствовал руководитель представительства Санкт-Петербурга Вячеслав Захаров.

«Тринадцать самых пострадавших квартир горожан руками петербуржцев были заново отстроены и отремонтированы „под ключ“», — отметил Моргун.

В квартирах, которые были серьезно повреждены в результате боевых действий, провели масштабные работы. Специалисты полностью восстановили несущие конструкции и внутренние перегородки. Затем сделали капитальный ремонт с обновлением всех инженерных систем, восстановлением остекления и установкой кондиционеров.

Ране стало известно, что подмосковные строители восстановят здание горсовета в Мариуполе в 2025 году. В настоящее время специалисты уже занимаются укреплением несущих элементов, возводят новые стены и перегородки, а также проводят работы по замене инженерных систем.