Треск и вспышки. Жители Донецка рассказали об упавшей во дворе ракете HIMARS

В спальном районе Донецка рухнула ракета реактивной системы залпового огня HIMARS. Никто не пострадал. Жители рассказали РИА «Новости» об атаке.

Ракета упала во дворе многоквартирного дома на улице Савченко. В момент атаки поблизости находились люди. Они успели спрятаться и не пострадали.

«Был треск, увидели всплеск в небе, вспышки. Мы убежали в подъезд, он у нас все время открытый. Потом вышли и увидели ракету», — рассказала жительница дома.

Представительство ДНР в СЦКК идентифицировало обломки. В Донецке упала ракета РСЗО M-142 HIMARS. За день 10 октября организация зафиксировала четыре обстрела города, в том числе семью снарядами калибра 155 миллиметров и двумя реактивными ракетами.

В ДНР действует система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». На минувшей неделе она предотвратила 103 атаки со стороны Украины, сообщили «Известия».