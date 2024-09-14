Трех спасателей и двух жителей в ДНР ранило при атаках ВСУ

Пушилин: трое спасателей и двое мирных жителей получили ранения при атаках ВСУ

Украинские боевики обстреляли и запустили беспилотники по Горловке и поселку Галицыновка в Донецкой Народной Республике. В результате атак ранения получили две женщины и трое сотрудников МЧС. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин .

Он пояснил, что Никитовский район Горловки попал под массированный обстрел украинских боевиков из ствольного вооружения. В результате ранения получила местная жительница 1966 года рождения.

Для тушения вспыхнувшего после обстрела нежилого здания на место прибыли сотрудники МЧС. Во время работы запущенный украинскими боевиками дрон сбросил на спасателей взрывное устройство.

Еще одной пострадавшей стала жительница поселка Галицыновка, получившая ранения средней степени тяжести в ходе обстрела.

Все раненые получили необходимую медицинскую помощь. Повреждения в ходе атак получили три жилых дома, два автомобиля и автоцистерна МЧС.

На минувшей неделе под обстрел украинских боевиков попала детская больница в Горловке. Мэр города Иван Приходько заявил, что ранения получили шесть человек, в числе которых несовершеннолетняя пациентка лечебного учреждения.