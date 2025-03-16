Трех раненных боевиками ВСУ эвакуировали из Суджанского района Курской области

Трех людей из числа эвакуированных мирных жителей увезли в Курскую областную клиническую больницу с ранениями. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Пострадавшие получили травмы при обстреле со стороны ВСУ слободы Гончаровка Суджанского района.
«У одного из мужчин 1960 года рождения осколочные ранения горла. Еще один пострадавший — 54-летний мужчина с множественными осколочными ранениями. У женщины 1961 года рождения травмирована нога», — написал Хинштейн.
Глава региона напомнил о введенном запрете на посещение освобожденных населенных пунктов мирными жителями. Саперы еще не обследовали все территории, и находиться там может быть опасно из-за мин и неразорвавшихся припасов в траве, зданиях и на земле. Ограничения начали действовать с 15 марта.
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