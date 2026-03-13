Ряды украинских боевиков пополнил адвокат-трансвестит* из Канады Артур Олсон. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Олсон работал юристом в семейной фирме в городе Калгари, провинция Альберта. Он завербовался в «Интернациональный легион» ВСУ. У него имеется опыт армейской службы и сейчас он может проходить подготовку в одном из тыловых районов Украины.

«Олсон носит длинные волосы и женскую одежду. Кто он — трансвестит* или трансгендер*, неясно, но у него выпирает женская грудь», — сообщил собеседник агентства.

На видео, опубликованном в соцсетях, Олсон признавался, что узнал о наборе в украинскую армию в одной из канадских газет. По его словам, он хотел «сражаться с русскими».

Кроме того, Олсон утверждал, что направится в 48-й отдельный инженерно-технический батальон ВСУ, но, вероятно, что-то перепутал. Информации о таком подразделении нет, но существует 48-й отдельный штурмовой батальон в 123-й бригаде теробороны ВСУ, переброшенный под Красноармейск в этом году.

Ранее канадский наемник в ВСУ Дэвид Росер лишился части черепа, когда его по ошибке расстрелял сослуживец из США.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.