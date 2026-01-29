На Украине наемник из США расстрелял сослуживца из Канады за фразу по-русски

Канадский наемник в ВСУ Дэвид Росер чудом остался жив после того, как его по ошибке расстрелял сослуживец из США. Об этом сообщил телеканал CBC .

Росер свободно говорит по-русски и, находясь на задании, услышал из темноты вопрос: «Кто там?» Предположив, что это российские военные, канадец открыл по ним огонь и в этот момент сам получил две пули почти в упор.

Выяснилось, что служивший в том же подразделении американец в темноте принял Росера за противника. Канадец лишился части черепа, туда пришлось вставлять металлическую пластину. После лечения наемник решил не возвращаться на Украину и уехал домой.

Ранее в зоне специальной военной операции ликвидировали наемника из Бразилии, который обманул родителей, чтобы поехать воевать за ВСУ. При этом семья убитого не может даже получить его тело.