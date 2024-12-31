Трампу посоветовали забыть об Украине для прекращения конфликта
Экс-разведчик Риттер посоветовал Трампу вывести США из конфликта на Украине
Вооруженное противостояние на Украине закончится после выхода Соединенных Штатов из конфликта. Это самый лучший вариант, который может реализовать избранный американский лидер Дональд Трамп, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший разведчик США Скотт Риттер.
Он напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о своей готовности сделать все, чтобы остановить боевые действия, для чего ему нужно договориться с Россией, которая готова только к конструктивным предложениям. Но для этого американскому политику придется сделать первый шаг.
«Лучший способ решить эту проблему — умолкнуть и просто убраться оттуда как можно скорее с минимальной шумихой», — заявил Риттер.
Бывший американский разведчик добавил, что новому президенту США следует прислушаться к настоящим специалистам по отношениям России и Украины, а не политикам, которые находят выгоду в этом конфликте, и не спецслужбам, обладающим ложной информацией.
Ранее Скотт Риттер заявил, что Россия способна полностью уничтожить Украину за счет своей огневой мощи, которую сложно и вообразить. По его словам, для этого военным даже не придется использовать ядерное оружие.