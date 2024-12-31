Вооруженное противостояние на Украине закончится после выхода Соединенных Штатов из конфликта. Это самый лучший вариант, который может реализовать избранный американский лидер Дональд Трамп, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший разведчик США Скотт Риттер.

Он напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о своей готовности сделать все, чтобы остановить боевые действия, для чего ему нужно договориться с Россией, которая готова только к конструктивным предложениям. Но для этого американскому политику придется сделать первый шаг.

«Лучший способ решить эту проблему — умолкнуть и просто убраться оттуда как можно скорее с минимальной шумихой», — заявил Риттер.

Бывший американский разведчик добавил, что новому президенту США следует прислушаться к настоящим специалистам по отношениям России и Украины, а не политикам, которые находят выгоду в этом конфликте, и не спецслужбам, обладающим ложной информацией.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Россия способна полностью уничтожить Украину за счет своей огневой мощи, которую сложно и вообразить. По его словам, для этого военным даже не придется использовать ядерное оружие.