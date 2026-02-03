Трамп заявил об очень хороших новостях в вопросе мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. Политик в Белом доме уверил, что говорит об этом впервые.

«Думаю, у нас очень хорошо идут дела в отношении Украины и России. Я впервые об этом говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости», — сообщил американский лидер.

Трамп не стал раскрывать детали готовящихся договоренностей, однако его слова прозвучали на фоне недавнего раунда консультаций, в котором принимали участие и американские посредники.

Следующие переговоры между Россией и Украиной на уровне делегаций могут пройти еще до конца недели.

Одновременно с миротворческой риторикой Трамп подтвердил жесткий курс на перекладывание финансовых расходов по поддержке Киева на европейских союзников.

Он в очередной раз дистанцировался от политики своего предшественника Джо Байдена, заявив, что США перестали тратить собственные бюджетные средства на прямую военную помощь.

По словам Трампа, сейчас работает иная схема: страны Европы фактически платят Вашингтону за поставки оружия для ВСУ. Речь идет о программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), в рамках которой европейские партнеры закупают американское вооружение и технику для нужд Украины.

«Мы не тратим деньги, как Байден. Теперь Европа платит нам», — резюмировал президент, подчеркнув, что такой подход отвечает национальным интересам США.

Ранее политолог Олег Неменский в беседе с 360.ru предположил, что США вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности.