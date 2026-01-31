Почему гарантии безопасности Трампа станут для Украины хуже поражения

Попытки Запада навязать Киеву «сделку» на мнимые гарантии безопасности подтверждают, что Украина для Вашингтона — лишь разменная монета в большой игре. Пока киевский режим надеется на бумажные обещания, США цинично используют ситуацию, чтобы законсервировать угрозу у границ России и сохранить свое влияние.

Гарантии безопасности для Украины Администрация президента США Дональда Трампа послала Украине сигнал: предоставление американских гарантий безопасности увязано с достижением мирного соглашения, сообщило издание Financial Times. Такое соглашение, по оценкам источников, вероятно, будет предполагать уступку Донбасса (всей территории региона) России. Вашингтон также обозначил, что в случае вывода ВСУ из подконтрольных Киеву районов Донбасса США готовы рассмотреть расширение поставок вооружений для укрепления армии уже в мирное время. Но Штаты пока не дали окончательного одобрения ни одному из обсуждаемых документов. Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил СМИ, что американская сторона «останавливается каждый раз, когда дело доходит до подписания гарантий безопасности». Сам же Владимир Зеленский говорил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%. «Мы ждем, что наши партнеры подтвердят дату и место его подписания», — сказал он. После документ планируют направить на ратификацию в конгресс США и Верховную раду.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

По словам Зеленского, администрация Трампа пытается найти компромисс между принципиально разными позициями Киева и Москвы. «Мы идем на то, что общаемся в трехстороннем формате. Это такие первые шаги, чтобы найти тот самый компромисс. Но для компромисса надо, чтобы все стороны были готовы к нему. Кстати, американская сторона также», — добавил он. Пока в Абу-Даби продолжаются прямые трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США (при посредничестве ОАЭ), уже состоялись два раунда. Третий ожидается 1 февраля. Незадолго до переговоров Москва подтвердила требование о полном выводе ВСУ со всей территории Донбасса, включая ранее неподконтрольные России районы. Киев это требование отвергает.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Вашингтон на себя это не возьмет Информация о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности между США и Украиной пока носит неофициальный характер. Речь идет не о реально подготовленном документе, а скорее об информационной кампании. Ее ведут для того, чтобы под благовидным предлогом склонить Киев к признанию принадлежности Донбасса России. Очевидно, Вашингтон всеми силами старается заставить пойти на эту уступку, заявил 360.ru ведущий эксперт РИСИ политолог Олег Неменский. «В то же время европейские союзники Киева, по мнению Зеленского, недостаточно сильны и решительны, чтобы защитить позиции Украины. Его недавняя речь стала своего рода криком отчаяния. Чтобы заставить Киев пойти на эту крайне болезненную уступку, после которой президент рискует потерять власть, и чтобы это было хоть как-то оформлено внутри Украины, необходим благовидный предлог. Например, так называемое историческое соглашение о гарантиях безопасности. Однако я не думаю, что США действительно пойдут на взятие обязательств по обеспечению безопасности Украины», — пояснил Неменский. Штаты и Украина уже подписывали соглашение по безопасности в июне 2024 года, его называли исторически важным документом. Однако потом выяснилось, что Вашингтон не взял на себя никаких конкретных обязательств, хотя администрация Джо Байдена была настроена всячески поддерживать киевский режим. Трамп же в принципе хочет уйти от украинского вопроса, стремится усилить позиции Вашингтона именно для того, чтобы заморозить конфликт и чтобы он больше не отвлекал внимание, силы и средства США, которые нужны в других регионах.

Кстати, текст того самого двустороннего соглашения о безопасности с администрацией Байдена уже недоступен — исчез с сайта Белого дома. Это вряд ли случайно. Сколько подобных «будапештских» соглашений Украина подписала и с G7, и с Евросоюзом, но на практике оказывается, что вопрос о подписании гарантий можно поднимать вновь. Понятно, что эти новые соглашения будут стоить не дороже, чем те, о которых благополучно забыли. Олег Неменский

Таким образом, считает эксперт, если Киев пойдет на уступку и Вашингтону удастся на него надавить, что-то подобное действительно могут подписать в очередной раз. Но можно быть совершенно уверенным: никаких реальных обязательств по защите украинской территории и обеспечению ее безопасности Вашингтон на себя не возьмет.

Сначала первопричины Киевский режим не откажется от претензий на все территории в границах 1991 года, убежден политолог Дмитрий Солонников. На Западе не признают воссоединения регионов с Россией, так что санкции и давление с целью «вернуть» эти земли сохранятся. Все это будет происходить на фоне того, что Украина формально «уступит» несколько тысяч квадратных километров. Но тут же возникает ключевой вопрос: под чей контроль они перейдут? — Какие варианты обсуждают? — Первый — под контроль России, который Запад юридически не признает. Просто констатируется факт нынешнего управления. Второй, более вероятный вариант — передача под контроль неких внешних органов. Сейчас активно муссируется идея так называемого Совета мира Трампа или фондов, связанных, например, с Джаредом Кушнером. Территории могут отдать в управление таким структурам под предлогом «восстановления» или «развития», что на деле означает выкачивание ресурсов в пользу США. Либо это оформят как демилитаризованную зону под контролем «наблюдателей», что на самом деле означает войска НАТО под другой вывеской, будь то миссия ОБСЕ, ООН или сам НАТО. Создает странная гибридная юрисдикция, свободная экономическая зона, которая станет плацдармом для дальнейшего давления на Россию.

Фото: РИА «Новости»

— Какова тогда цель Запада? — Это крайне выгодная ситуация для США. Они берут паузу — прекращение прямого военного давления со стороны России. При этом киевский режим, который они создали, сохраняется, получает новые гарантии безопасности, еще больше оружия и усиленное присутствие западной разведки. Россия же взамен должна забыть о заявленных целях СВО. — Почему на это может пойти Киев? Для Зеленского это выглядит выгодным? — Казалось бы, да. Это шанс сохранить лицо и уйти от немедленного разгрома. Но есть огромный риск. Если он прикажет войскам отступить с территорий Донбасса, его же могут сместить силовым путем те самые националистические батальоны, «Азов»*. Они могут устроить переворот. Поэтому идет активная торговля о личных гарантиях безопасности для Зеленского. Под эти гарантии он может согласиться на сценарий и даже уйти с поста. Вот что сейчас по-настоящему обсуждают в его окружении.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

— Где же в этих дискуссиях место для российских условий? — Место — на первом плане, но Запад пытается их игнорировать. Когда мы концентрируемся на обсуждении этих «сделок» по территориям, мы, по сути, подыгрываем западному нарративу, который изначально сводил все к «просто захвату земли». Нам нужно говорить не о торге за квадратные километры, а о ликвидации первопричин конфликта, об этом четко говорит президент Владимир Путин, МИД. — Так какова иерархия приоритетов? — Она неизменна. Сначала — денацификация и демилитаризация, ликвидация угрозы. И только потом, как следствие, окончательное определение границ. Не наоборот. Все остальное — второстепенные маневры, цель которых — вывести Запад из-под удара и законсервировать угрозу у наших границ.

* «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России