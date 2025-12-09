Трамп заявил о сильной переговорной позиции России

«Россия намного больше и намного сильнее», — подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что Украина потеряла значительную часть территории, с тех пор как он вернулся в Белый дом, и точно как минимум не победила в конфликте. Кроме того, Трамп призвал Украину провести президентские выборы, не исключив, что на них все равно победит Владимир Зеленский.

Интервью состоялось в Белом доме 8 декабря.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Трампа молодцом за его усилия по урегулированию на Украине. При этом ранее он отмечал, что мирный план США требует значительной доработки, чтобы избежать разночтений в будущем.