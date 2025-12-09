Лукашенко отметил роль Трампа в переговорах по урегулированию на Украине

Лукашенко: как бы ни пытались принизить роль Трампа в переговорах, он молодец

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приветствует переговоры по Украине и отметил роль президента США Дональда Трампа в этом процессе. Об этом написало агентство БЕЛТА .

«Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане», — сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности. Он добавил, что заявления Трампа о необходимости остановить боевые действия «мимо народа не пройдут».

В ноябре, в Бишкеке Лукашенко заявлял, что мирный план США по урегулированию требует тщательной детализации. По его словам, план составлен «в спешке», и все условия, включая территориальные, должны быть прописаны предельно конкретно, «до метра, километра», чтобы избежать разночтений в будущем.

Белорусский лидер также сообщил, что обсуждал этот план с президентом России Владимиром Путиным, и оба сочли его работоспособным и «хорошей основой для переговоров».