Трамп заявил о конструктивных переговорах США с Россией и Украиной

Соединенные Штаты ведут конструктивные переговоры с Россией и Украиной по завершению конфликта. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», — подчеркнул Трамп.

Он не уточнил, кто именно принимает участие в обсуждении.

Накануне конгрессмен Майк Уолц заявил, что американские власти пока не готовы раскрыть сведения о возможном месте встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Он также не стал отвечать на вопрос о том, на каком уровне идут переговоры по украинскому конфликту. По словам Уолца, «половина мира» пытается помочь Трампу завершить противостояние.